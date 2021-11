Ermittlungen in Ibbenbüren : Ehemann soll 44-Jährige vor dem Wohnhaus erstochen haben

Ermittlungen in Ibbenbüren

Münster Ihr 45 Jahre alter Ehemann wurde noch in der Nähe des Tatortes festgenommen. Eine Bekannte soll die Polizei alarmiert und Hinweise auf den mutmaßlichen Täter gegeben haben.

Eine 44-Jährige soll vor ihrem Wohnhaus in Ibbenbüren von ihrem getrennt von ihr lebenden Ehemann erstochen worden sein. Wie Polizei und Staatsanwaltschaft in Steinfurt und Münster mitteilten, habe ihr früherer Partner ihr nach ersten Erkenntnissen am Freitagmorgen dort aufgelauert und mit einem Messer auf sie eingestochen. Sie erlitt tödliche Verletzungen.