Opfer außer Gefahr Verdächtiger nach blutigem Familienstreit in Ibbenbüren in Haft

Münster/Ibbenbüren · Der mutmaßliche Täter soll seinen Schwager und seinen Bruder in einem Wohnhaus in Ibbenbüren angegriffen haben. Der 28-Jährige sitzt jetzt in Untersuchungshaft.

22.04.2024 , 16:37 Uhr

Ein Familienstreit in Ibbenbüren eskalierte. Ein 28-jähriger Verdächtiger kam in Untersuchungshaft. (Symbolbild) Foto: dpa/David Inderlied

Nach einem blutigen Familienstreit vom Samstag (20. April 2024) in Ibbenbüren sitzt ein 28-jähriger Verdächtiger in Untersuchungshaft. Das bestätigte eine Sprecherin der Staatsanwaltschaft Münster am Montag (22. April). Ermittelt werde wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung. Der Verdächtige soll seinen 30 Jahre alten Schwager lebensgefährlich und seinen 31 Jahre alten Bruder mit einem Messer leicht verletzt haben. Inzwischen sei der 30-Jährige außer Lebensgefahr, sagte die Sprecherin. Der Tatverdächtige sei zunächst vom Tatort in seinem Wohnhaus mit einem Auto geflohen, habe sich aber im Verlauf der Nacht gestellt und sei festgenommen worden, hatte die Polizei Münster am Sonntag mitgeteilt. Der mit der Stichwaffe schwer im Bauchraum verletzte Schwager wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Eine Mordkommission ermittelt. Zu den näheren Hintergründen des Familienkonfliktes wollte die Sprecherin nichts sagen.

(dw/dpa)