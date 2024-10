Food-Bloggerin aus Bochum Was hinter dem Hype um Dubai-Schokolade steckt

Wichtig für den Geschmack sei auch, dass eine Edelvollmilchschokolade genommen werde. Sie wird geschmolzen und in Form gebracht. Das Engelshaar, wie Kadayif-Fäden auch genannt werden, wird laut den Anleitungen klein geschnitten und in einer Pfanne in Butter geröstet. Danach kommen Pistazien-Creme und Tahini dazu. Die Schokolade wird nur noch damit gefüllt und wandert in den Kühlschrank. „Man beißt, es cruncht, man knackt die Schokolade auf“, sagt Aiweimer. Die Schokolade sei so besonders, weil sie gleich mehrere Sinne anspreche.