Hundesport-Verein in Köln Eine Schule für Hunde und Menschen

Wenn die Welpen größer sind, zeigen sie in einer Prüfung, was sie gelernt haben. In den Bundesländern Niedersachsen und Baden-Württemberg ist so eine Prüfung sogar Pflicht. Oft wird diese Prüfung auch Hundeführerschein genannt. Er besteht aus zwei Teilen: Im ersten Teil muss man Fragen beantworten. Im zweiten Teil muss man eine praktische Prüfung machen. In den anderen Bundesländern sind die Regeln anders. In Nordrhein-Westfalen etwa muss man für Hunde ab einer bestimmten Größe einen Nachweis erbringen. Oder wenn die Tiere einer bestimmten Hunderasse angehören.