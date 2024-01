„Wir Waldbesitzer stehen bereit“ Hunderte Windräder im Wald von NRW geplant

„Wir Waldbesitzer stehen bereit, durch Windenergieanlagen in unseren Wäldern die Energiewende voranzutreiben“, sagte Eberhard von Wrede, stellvertretender Vorsitzender des Waldbauernverbandes NRW, der Deutschen Presse-Agentur. Die Einnahmen aus der Windenergie könne man dann in den Aufbau klimaresilienter Wälder investieren. Rund 150 000 Hektar Wald müssten in den kommenden Jahren wieder aufgeforstet werden. Viele Waldbesitzer seien bereits in Gesprächen mit Kommunen, Unternehmen und Windenergiebetreibern, um auf ihren Flächen Windparks zu realisieren. „Wir haben in diesem Bereich sehr viel Aktivität, jetzt braucht es nur noch Planungsrecht“, sagte von Wrede.