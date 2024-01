Weniger Höfe Hunderte Bauern in NRW geben auf

Hunderte eher kleine Bauernhöfe haben in den vergangenen Jahren in Nordrhein-Westfalen den Betrieb eingestellt. 2023 habe es in dem Bundesland 20.390 Höfe gegeben, die eine landwirtschaftliche Fläche von 10 bis 100 Hektar hatten, teilte das Landesstatistikamt am Freitag in Düsseldorf mit. Das waren 670 weniger als im Jahr 2020, also ein Minus von 3,2 Prozent. Die Anzahl großer Betriebe, die mehr als 100 Hektar haben, stieg hingegen um 161 auf 3750 (plus 4,5 Prozent).