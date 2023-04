Hundeprofi Martin Rütter „Den Gedanken, Hunde vegan zu ernähren, finde ich spannend“

Kaum einer kennt sich so gut aus mit Hunden wie der gebürtige Duisburger Martin Rütter. Aktuell tourt der Hundeprofi mit seinem Programm durch Deutschland. Am 28. April ist er in Düsseldorf zu sehen (siehe Infokasten). Warum Hunde besser als Katzen sind, hat er uns vorher im Gespräch verraten – und noch vieles mehr.