Polizei fahndet nach Besitzer Hund beißt Kleinkind mehrfach in den Kopf – Halter flüchtet

In Essen ist es Anfang Januar zu einer schweren Hunde-Attacke auf ein Kleinkind gekommen. Wie die Kriminalpolizei Essen nun mitteilte, ereignete sich der Vorfall bereits am 5. Januar an einem Freitagnachmittag. Eine Mutter war mit ihrem 13 Monate alten Sohn vor dem Eingang eines Hundesportvereins an der Straße „Gleisdreieck“ unterwegs, als ein fremder Hund das Kind ohne Vorwarnung ansprang und mehrfach in den Kopf biss.