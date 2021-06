Hundehandel in der Corona-Pandemie : Ein Jahr warten auf den Rassehund

Mönchengladbach Die Nachfrage nach Hunden ist im Lockdown stark gestiegen. Die Wartezeiten für gezüchtete Welpen sind aktuell teilweise länger als ein Jahr. Der Verband für das Deutsche Hundewesen warnt vor illegalen Händlern.

Die gestiegene Nachfrage berge das Risiko, dass sich mehr Menschen an illegale Händler wenden, warnt Udo Kopernik. „Das ist kein neues Thema. In der Vergangenheit hatten wir in Deutschland schon 10 Millionen Hunde. Es gibt aber jährlich nur etwa 80.000 Welpen von zertifizierten Züchtern. Die meisten Hunde in Deutschland kommen aus dem Ausland.“ In Corona-Zeiten habe der Handel mit in der Regel kranken und nicht artgerecht gehaltenen Welpen etwas zugenommen. „Bereits im Januar waren viele Tierheime voll mit beschlagnahmten Welpen. Die Zahlen sind wirklich erschreckend“, sagt Kopernik. Er rät Hundeliebhabern, sich ausschließlich an zertifizierte Züchter oder verlässliche Tierheime zu wenden, wenn sie einen Hund kaufen wollen. Auch wenn das lange Wartezeiten bedeutet.