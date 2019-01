Hund in die Ruhr geworfen: Polizei muss Tatverdächtigen wegen Drohungen aus dem Netz schützen

Mülheim Die Polizei macht keine weiteren Angaben zu dem 58-Jährigen, der einen Hund in die Ruhr geworfen haben soll. Es habe massive Drohungen in den Sozialen Medien gegen den Mann gegeben, sagt die Polizei.

Weitere Angaben zu dem Mann und auch zu seinem Motiv will die Polizei derzeit nicht machen. In den Sozialen Medien habe es massive Drohungen gegen den Mann gegeben. “Es war teilweise sehr erschreckend, was da zu lesen war“, sagte ein Polizeisprecher unserer Redaktion. Meldungen über den Fahndungsaufruf der Polizei seien tausendfach geteilt worden, zehntausende Menschen hätten so im Internet den Vorfall mitbekommen und viele davon kommentiert. Die Polizei wollte sich nicht dazu äußern, ob es auch persönliche Drohungen gegen den Mann, etwa über sein privates Facebook-Profil gab. „Es hat schon ausgereicht, was so an Kommentaren öffentlich zu sehen war“, sagte der Polizeisprecher,