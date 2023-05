Zugunglück bei Hürth „Für jede Baumaßnahme wird ein individueller Sicherungsplan erstellt“

Am Freitag hat die Kölner Staatsanwaltschaft ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Damit soll geprüft werden, ob es mit Blick auf den Tod der beiden Männer Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden gibt, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Eine zentrale Frage dabei sei, was zwischen den Beteiligten zu dem Arbeitseinsatz vor Ort besprochen wurde, welche Sicherungsvorschriften für solche Einsätze existieren und wer gegebenenfalls dagegen verstoßen hat. Dazu nahm die Polizei Rhein-Erft noch am Tatort Zeugenaussagen auf und setzte unter anderem Hubschrauber ein, um mögliche Beweismittel zu sichern, wie die Polizei mitteilte.