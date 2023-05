Ermittlungen in Hürth Staatsanwaltschaft prüft nach tödlichem Zugunglück Fremdverschulden

Die Kölner Staatsanwaltschaft hat nach dem Zugunglück mit zwei Toten in Hürth ein sogenanntes Todesermittlungsverfahren aufgenommen. Damit soll geprüft werden, ob es mit Blick auf den Tod der beiden Männer Hinweise auf ein strafrechtlich relevantes Fremdverschulden gibt, wie die Ermittler am Freitag mitteilten. Eine zentrale Frage dabei sei, was zwischen den Beteiligten zu dem Arbeitseinsatz vor Ort besprochen wurde, welche Sicherungsvorschriften für solche Einsätze existieren und wer gegebenenfalls dagegen verstoßen hat.