In der Nacht zu Freitag Schüsse auf Wohnhaus in Hürth bei Köln – Polizei sichert Spuren

Hürth · In Hürth bei Köln fallen in der Nacht zu Freitag Schüsse. Die Tat erinnert an einen Vorfall ein Woche zuvor in Köln-Ostheim. Auch dort wurden Schüsse in der Fassade eines Hauses gefunden.

06.09.2024 , 13:10 Uhr

In der Nacht zu Freitag (6. September) sind in Hürth südwestlich von Köln Schüsse gefallen. Zeugen hatten gegen 3.30 Uhr mehrere Schussabgaben im Ortsteil Kalscheuren gehört und die Polizei verständigt. Ein dunkel gekleideter Mann soll sich vom Tatort auf einem Motorroller entfernt haben. Beamten vor Ort haben Löcher in der Fassade eines Wohn- und Geschäftshauses gefunden, teilte ein Sprecher der Polizei des Rhein-Erft-Kreises unserer Redaktion am Freitagmittag (6. September) mit. Eine Fahndung nach dem unbekannten Schützen sei sofort eingeleitet worden. Die Spurensicherung sei noch vor Ort. Die Beerstraße ist für die polizeilichen Maßnahmen abgesperrt worden. Verletzte habe es nicht gegeben. Beamte der Polizei Köln und des LKA unterstützten bei der Tatortarbeit. Die Kriminalpolizei in Köln hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim Fahndung nach Person auf E-Scooter Schüsse auf Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim Es ist nicht das erste Mal, dass Schüsse auf ein Haus abgegeben wurde. Am 29. August fielen Schüsse auf ein Mehrfamilienhaus in Köln-Ostheim. Auch ereignete sich die Tat am frühen Morgen gegen 3 Uhr. Damals beobachten Zeugen eine verdächtige Person, die mit einem E-Scooter vom Tatort geflüchtet sein soll. Ob zwischen den Taten ein Zusammenhang bestehe, darüber konnte noch Angaben gemacht werden. „Es ist noch zu früh, darüber eine Aussage zu machen“, sagte der Sprecher. Ein Zusammenhang werde aber überprüft. Hintergrund könnten nach dpa-Informationen Auseinandersetzungen im Rockermilieu sein. Zeugen, die Hinweise zum Tatgeschehen oder dem Flüchtigen geben können, werden gebeten, sich telefonisch unter 0221 229-0 oder per E-Mail an poststelle.koeln@polizei.nrw.de zu melden. (Mit Material von dpa.) Hier geht es zur Bilderstrecke: So arbeitet die Polizei in NRW

(dw)