Vorfall in Hürth : Kriminelle bringen Seniorin mit doppelter Betrugsmasche um gesamtes Vermögen

Kriminelle versuchen immer wieder, ältere Menschen am Telefon auszutricksen. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Sebastian Gol/dpa

Hürth Eine Seniorin in Hürth ist am Dienstag Opfer von gleich zwei gängigen Betrugsmaschen geworden. Die Täter wandten zuerst den Enkeltrick an und gaben sich danach noch als Polizisten aus.

Unbekannte haben am Dienstag eine Seniorin in Hürth mit mehreren kombinierten Betrugsmaschen um ihr Vermögen gebracht. Wie die Polizei mitteilt, gaben sich die Täter erst als Enkel aus und danach als Polizisten, die auf den Enkeltrick aufmerksam machten. Die Seniorin fiel auf beide Maschen herein und übergab dem vermeintlichen Polizeibeamten ihre gesamten Ersparnisse – einen mittleren fünfstelligen Betrag.

Die Frau erhielt gegen 11.30 Uhr zunächst einen Anruf ihres vermeintlichen Enkels. Dieser behauptete gegenüber der Seniorin, aufgrund einer Corona-Erkrankung dringend Geld für Medikamente zu benötigen. Ihr Ehemann, der ebenfalls keinen Verdacht schöpfte, hob bei einer Bank das gesamte Vermögen ab. Komplettiert wurde der perfide Plan der Betrüger durch einen weiteren Anruf bei der Seniorin – dieses Mal von einem vermeintlichen Polizisten. Dieser erklärte der Frau, dass sie gerade kurz davor stünde, auf einen Enkeltrick hereinzufallen. Aus diesem Grund müsse er das Vermögen der Seniorin in Obhut nehmen. Die Seniorin kam der Aufforderung nach und steckte das Geld in einen Umschlag. Gegen 13.30 Uhr übergab sie es – wie telefonisch besprochen – einer bislang unbekannten Person.

Der Abholer war laut Zeugenbeschreibung etwa 20 Jahre alt und relativ klein (1,50 bis 1,60 Meter). Er war von kräftiger Statur und hatte dunkle Haare. Bekleidet war die Person mit einer hellen Hose und dunklen Jacke. Zudem trug sie einen weißen Mundschutz. Zeugen, die Angaben zu der verdächtigen Person machen können, werden gebeten, sich telefonisch unter der Rufnummer 02233 520 bei der Polizei zu melden.

(chal)