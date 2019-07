Feuer in Hürth : 66-Jähriger will Unkraut beseitigen - und setzt Cannabisplantage in Brand

66-Jähriger will Unkraut beseitigen - und setzt Cannabisplantage in Brand

Feuer in Hürth

Hürth Bei einer Aktion gegen Unkraut hat ein 66-Jähriger in Hürth aus Versehen eine Cannabisplantage mit erledigt. Der Mann setzte bei seiner Aktion mit einem Gasbrenner ein Haus in Brand.

Das berichtete die Polizei am Donnerstag. Er alarmierte die Feuerwehr. Als die Rettungskräfte das Haus in Hürth betraten, stießen sie in der Wohnung eines 29-Jährigen auf eine professionell ausgestattete Cannabisplantage mit rund 50 Pflanzen.