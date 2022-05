Einsatz in Hürth : 81-Jähriger stirbt bei Autounfall - drei Schwerverletzte

Einsatz in Hürth

Hürth Ein 81 Jahre alter Autofahrer ist in Hürth mit einem anderen Wagen kollidiert. Er starb an seinen schweren Verletzungen, drei Insassen des anderen Autos wurden schwer verletzt.

Der Mann ist laut einer Polizeimeldung in der Nacht zum Sonntag mit seinem Auto beim Linksabbiegen an einer Kreuzung mit einem entgegenkommenden Pkw kollidiert. Der 81-Jährige erlag seinen schweren Verletzungen in einem Krankenhaus.