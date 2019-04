Einsatz in Hürth : 70-Jährige tot in Wohnung gefunden - Ehemann festgenommen

Hürth Eine 70 Jahre alte Frau ist am Sonntag tot in ihrer Wohnung in Hürth bei Köln gefunden worden. Vermutlich ist sie getötet worden.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Ihr Ehemann sei verdächtig und vorläufig festgenommen worden, teilte die Polizei in Köln mit. Die Polizei hatte Zeugenhinweise bekommen und daraufhin die Leiche der Frau in der Wohnung gefunden.

Die Hintergründe der Tat seien noch unklar, hieß es weiter. Eine Mordkommission übernahm die Ermittlungen.

(mba/dpa)