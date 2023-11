Ohne Führerschein 33-Jährige fährt in Hürth betrunken gegen Streifenwagen

Die Autofahrerin habe am späten Samstagnachmittag vor dem zur Absicherung einer Unfallstelle quer geparkten Streifenwagen mutmaßlich wenden wollen, teilte die Polizei des Rhein-Erft-Kreises am Sonntagmorgen mit. Nach ihrem Wendemanöver, bei dem sie neben dem Polizeiauto auch einen Leitpfosten beschädigt habe, sei die Frau weitergefahren. An der nächsten roten Ampel hätten die Einsatzkräfte die 33-Jährige schließlich einholen können, sagte ein Polizeisprecher. Ein Atemalkoholtest hat bei ihr nach Angaben der Polizei einen Wert von rund 1,7 Promille ergeben. Eine Fahrerlaubnis besitze die Frau nicht. Der Sachschaden liegt bei ungefähr 10.000 Euro.