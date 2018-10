Hünxe: Wolf reißt Schaf am Niederrhein

Hünxe Im ersten offiziellen nordrhein-westfälischen Wolfsgebiet am Niederrhein hat erneut ein Wolf ein Schaf gerissen. Ob es sich um die heimisch gewordene Wölfin handelt, ist noch unklar.

Das ein Wolf es war, zeige die Speichelprobe, die an einem toten Schaf in Hünxe (Kreis Wesel) sichergestellt worden war, teilte das Landesamt für Natur-, Umwelt und Verbraucherschutz (Lanuv) am Donnerstag mit. Ob es sich um die in der Region inzwischen heimisch gewordene Wölfin handelt, sei jedoch noch unklar. Der Schafhalter könne eine Entschädigung für das gerissene Tier erhalten.