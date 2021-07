Einsatz unter Lebensgefahr : Eifeler Baggerunternehmer hat die Steinbachtalsperre freigebaggert

Euskirchen Hubert Schilles besitzt eine Tiefbaufirma in der Eifel und hatte sich ohne zu zögern bereit erklärt, den zugeschwemmten Abfluss der Steinbachtalsperre freizubaggern. Für viele eine außerordentliche und mutige Leistung – für ihn eine Selbstverständlichkeit.

Mehrere Politiker heben seinen Baggereinsatz in der Flutkatastrophe als beispielhafte Zivilcourage hervor, doch der Eifeler Tiefbauer Hubert Schilles bleibt bescheiden. „Das war keine Heldentat. Das hätte jeder andere auch gemacht“, sagte der 67-jährige Schilles am Montag. Der Inhaber einer Tiefbaufirma aus der Region hatte sich am vergangenen Donnerstag ohne zu zögern bereit erklärt, den mit Boden und Geröll zugeschwemmten Abfluss der Steinbachtalsperre in Euskirchen freizubaggern. Dort war befürchtet worden, der Damm könne brechen, wenn es nicht gelänge, Druck von der übervollen Talsperre zu nehmen.