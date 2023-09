Scharfe Chips „Nicht ungefährlich“ – Ärger um Tiktok-Mutproben in NRW

Für die Polizei Euskirchen sei der Fall ebenfalls erledigt. Zwei der Schüler sollen die Chips zuvor in einem nahegelegenen Kiosk entwendet haben. „Mit neun und elf Jahren sind sie aber beide nicht strafmündig, aus polizeilicher Sicht ist der Fall damit erledigt“, so ein Sprecher. Die betroffene Schule, aber auch andere Schulen im Umkreis seien aber nochmal für das Thema sensibilisiert worden. „Der Vorfall ist aber zum Glück glimpflich ausgegangen“, so der Sprecher. Das hieß es auch seitens der Schule: „Gott sei Dank hat sich niemand von unserer Schule ernsthafte gesundheitliche Folgen zugezogen“, hieß es in der Pressemitteilung. „Die meisten Kinder sind mit dem Schrecken davongekommen.“