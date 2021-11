Neuer Maßstab für Corona-Regeln : Was Sie über die Hospitalisierungsrate wissen müssen

Entscheidend für Corona-Maßnahmen soll künftig werden, wie voll die Krankenhäuser sind (Symbolfoto). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Berlin Wie viele Menschen mit einer Corona-Infektion ins Krankenhaus eingewiesen werden, soll über die neuen Corona-Regeln entscheiden. 2G, 2G Plus oder Kontaktbeschränkungen sind je nach Wert möglich. Doch was steckt hinter der wichtigen Kennzahl?

Was ist die Hospitalisierungsrate? Sie gibt an, wie viele Corona-Infizierte pro 100.000 Personen in den vergangenen sieben Tagen in Kliniken eingeliefert werden. Der Wert wird auch Hospitalisierungsinzidenz, -index oder Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz genannt. Die Krankenhäuser melden dafür die eingelieferten Corona-Fälle an die jeweiligen Gesundheitsämter. „Der Grund für die Aufnahme im Krankenhaus muss in Zusammenhang mit der Covid-19-Erkrankung stehen“, heißt es vom Bundesgesundheitsministerium (BMG). Die Meldung ans Gesundheitsamt müsse innerhalb von 24 Stunden nach Aufnahme erfolgen.

Ab welcher Hospitalisierungsrate greifen welche Maßnahmen? Bund und Länder haben ein Stufenmodell vereinbart. Ab einem Hospitalisierungsindex von 3 gilt 2G (Zutritt für Geimpfte und Genesene) für Veranstaltungen, Hotels und Gastronomie. Ab einem Wert von 6 gilt 2G Plus, Geimpfte und Genesene müssen für den Zutritt dann zusätzlich einen negativen Corona-Test vorweisen. Ab einem Index von 9 können die Länder härtere Maßnahmen verhängen – etwa Kontaktbeschränkungen oder Verbote von Veranstaltungen.

Welche Hospitalisierungsrate hat NRW? Die Hospitalisierungsinzidenz in NRW liegt aktuell (Stand Freitag) bei 4. Damit ist sie etwas höher als noch vor einem Monat, Mitte Oktober lag sie noch bei 3,5. Allerdings sinkt die Hospitalisierungsrate derzeit, am Freitag vor einer Woche lag sie noch bei 5,7. Bundesweit liegt der Wert aktuell bei 5,3. Am höchsten ist die Hospitalisierungsrate aktuell in Thüringen (17,6) und Sachsen-Anhalt (11,9), am niedrigsten in Hamburg (1,9) und Niedersachsen (2,3). Die aktuellen Daten kann man online auf der Seite des RKI unter dem Stichwort Covid-19-Trends finden.

Warum wird die 7-Tages-Hospitalisierung nicht nach Stadt und Landkreis erfasst? Die Hospitalisierungsrate ist ein landesweiter oder bundesweiter Wert. Er wird nicht für einzelne Städte oder Kreise berechnet. Denn eine solche Berechnung würde ihn zu sehr verzerren: Städte mit großen Kliniken, die viele Corona-Patienten aufnehmen, würden eine besonders hohe Hospitalisierungsrate haben. Solche, in denen kaum oder keine Patienten behandelt werden, würden einen niedrigen Wert aufweisen – auch wenn es eigentlich viele Hospitalisierungen von Menschen aus dieser Stadt gäbe.

Wie werden Corona-Patienten auf die Stationen verteilt? Um eine Überlastung von einzelnen Regionen und Bundesländern zu vermeiden, sind die 16 Länder in fünf Gruppen nach dem sogenannten Kleeblattprinzip unterteilt. Die Gruppen sind: Bayern; Baden-Württemberg, das Saarland, Rheinland-Pfalz und Hessen; Nordrhein-Westfalen; Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Brandenburg und Berlin; Niedersachsen, Bremen, Hamburg, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern. Ist in einem Kleeblatt die Belastung zu hoch, soll ein anderes übernehmen. So soll laut RKI insbesondere für Patienten auf den Intensivstationen eine länderübergreifende Versorgung sichergestellt werden.

Welche Kritik gibt es an der Entscheidung? Die Deutsche Stiftung Patientenschutz findet die Hospitalisierungsrate als Maßstab nicht verlässlich genug. Die Hospitalisierungsrate sei weder eine aktuelle Zahl, noch spiegele der Wert die tatsächliche Belastung der Krankenhäuser wider, sagte Vorstand Eugen Brysch der Deutschen Presse-Agentur. Auch das BMG räumt ein, dass die Datenqualität von der Schnelligkeit der Meldungen abhänge. „Die Hospitalisierungsinzidenz wird nach Meldedatum des Falles ausgewiesen und nicht nach dem Hospitalisierungsdatum. Durch Nachmeldungen kann sich der Wert für zurückliegende Zeiträume verändern“, heißt es vom BMG.

(mit dpa)