Versuch in NRW : Hosentaschenalarm für Gerichtsvollzieher in Not

Hosentaschenalarm für Gerichtsvollzieher in Not

Versuch in NRW

Düsseldorf NRW testet mobile Alarmgeräte für Gerichtsvollzieher in Notsituationen. Das kleine Gerät in der Hosentasche soll einen stillen Alarm auslösen, wenn Gerichtsvollzieher oder andere Mitarbeiter von sozialen Diensten angegriffen werden.

Das Pilotprojekt werde in Kürze starten, berichtete das Düsseldorfer Justizministerium auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur in Düsseldorf.

Das Gerät soll demnach neben Gerichtsvollziehern auch Mitarbeiter in ambulanten sozialen Diensten vor Wüterichen schützen. Gedacht sei an ein kleines, unauffälliges Teil, das etwa in der Hosentasche einen stillen Alarm auslösen könne.