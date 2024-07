Laut Experte nur eine Frage der Zeit „Horror-Ameisen“ bald auch in NRW?

Düsseldorf · Die invasive Ameisenart Tapinum magnum macht sich in Süddeutschland breit und bringt Bewohner mit riesigen Kolonien zur Verzweiflung. Dass es in NRW noch keinen bestätigten Fall gibt, sei reiner Zufall, sagt ein Fachmann. Woher die Ameisen kommen und warum sie so schwer zu bekämpfen sind.

18.07.2024 , 13:53 Uhr

Invasive Ameisen der Art Tapinoma magnum in der badischen Stadt Kehl. Foto: dpa/Annette Lipowsky