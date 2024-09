Unglück in Horn-Bad Meinberg Zwei Schwerverletzte bei Unfall mit Bioethanol-Kamin

Bei einem Unfall mit einem Bioethanol-Kamin sind im nordrhein-westfälischen Horn-Bad Meinberg zwei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei in Detmold am Freitag (30. August) mitteilte, ereignete sich das Unglück am Vorabend auf einer Terrasse. Was genau geschah, war unklar. Die Ermittler gingen davon aus, dass „ein unsachgemäßer Umgang mit dem Bioethanol-Kamin eine Rolle gespielt haben könnte“. Hinweise auf eine Straftat gab es nicht.