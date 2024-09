Mehrjährige Haftstrafen Obdachlosen im Kreis Lippe erstochen – Urteil gegen Jugendliche rechtskräftig

Elf Monate nach der Tötung eines obdachlosen Manns in Nordrhein-Westfalen ist das Urteil gegen die jugendlichen Täter rechtskräftig. Der Bundesgerichtshof (BGH) in Karlsruhe teilte am Freitag (6. September) mit, dass er darin keine Rechtsfehler zum Nachteil der Angeklagten gefunden habe. Damit sei das Urteil auch für die beiden Angeklagten, die Rechtsmittel eingelegt hatten, rechtskräftig. Das Landgericht Detmold hatte die drei zur Tatzeit 14 und 15 Jahre alten Jungen im Februar zu mehrjährigen Jugendstrafen verurteilt. (Az. 4 StR 280/24).