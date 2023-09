Horn-Bad Meinberg 70 Einsatzkräfte bekämpfen zehn Stunden lang Brand in Holz-Betrieb

Zehn Stunden lang haben 70 Einsatzkräfte der Feuerwehr einen Brand in einem holzverarbeitenden Industriebetrieb in Horn-Bad Meinberg (Kreis Lippe) bekämpft. Der Brand habe sich in der Nacht zu Samstag laut einer Feuerwehrmeldung in einer sogenannten Förderschnecke und einem Holzhäcksler entwickelt, teilte die Feuerwehr mit. Mit einer speziellen „Schneidlöschtechnik“ (Cobra) gingen die mit Atemschutzgeräten geschützen Feuerwehrleute gegen den Brandherd vor.