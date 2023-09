Zweite schlechte Ernte in Folge Was die Hopfenkrise für Altbier-Brauer in NRW bedeutet

Schon zum zweiten Mal hintereinander ist die deutsche Hopfenernte unterdurchschnittlich ausgefallen – eine Folge der extremen Wetterverhältnisse. Erst war es zu nass, so dass die Felder nicht befahren werden konnten, dann zu warm und zu trocken. Ohne den Geschmacks- und Bitterstofflieferanten Hopfen aber ist der Deutschen liebstes Kaltgetränk in Gefahr: das Bier. Weil nicht nur die Erntemenge niedriger ausgefallen ist, sondern auch die Qualität schwankt, müssen Brauer teils größere Mengen der Pflanze einsetzen, um das gewohnte Aroma zu erzeugen. Betroffen sind neben Pils, Helles und Weißbier auch das Alt. Was heißt das für die Brauer der traditionsreichen Altbier-Marken?