Nach Hooligan-Angriff auf Schalke-Anhänger Sorge vor Racheaktion bei Revierderby

Mit Sorge blickt er angesichts des brutalen Überfalls bereits auf das anstehende Bundesligaspiel zwischen Dortmund und Schalke am übernächsten Samstagabend. „Es steht leider zu befürchten, dass die gewalttätigen Übergriffe nicht ohne Gegenreaktionen vor dem Revierderby am 11. März auf Schalke bleiben werden und auch normale Bürger oder friedliche Fans in die gewalttätigen Auseinandersetzungen geraten könnten“, so Lürbke. „Denn während sich früher Ultras oder Hooligans untereinander in einer dritten Halbzeit fernab auf Wiesen trafen, sind heute die Austragungsorte der Gewaltexzesse oft mitten in der Innenstadt oder vor dem Stadion“, betonte der FDP-Innenexperte.