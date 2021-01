Unterricht zu Hause in NRW : Schüler beklagen „Moodle“-Störung - Ministerin keine Probleme bekannt

Unterricht zu Hause in NRW

Düsseldorf Nachdem sich Schüler und Eltern am Montagvormittag in Sozialen Medien über Störungen bei der Lernplattform „Moodle“ beschwert haben, waren Bildungsministerin Yvonne Gebauer (FDP) nach ihren eigenen Worten zunächst keine entsprechenden Probleme bekannt.

Der Schulstart nach den verlängerten Weihnachtsferien hat für viele Schüler in NRW vor dem Computer begonnen. Mancherorts verlief der erste Unterrichtstag offenbar holprig, denn zahlreiche Schüler und Eltern beschwerten sich am Montag in den sozialen Medien über instabile oder überlastete Lernplattformen. Andere Nutzer berichteten aber auch über gute Erfahrungen mit dem Start des Digitalunterrichts.