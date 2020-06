Laptops und Co. : Bedürftige Schüler in NRW bekommen Technik für Home-Schooling

Düsseldorf Bedürftige Kinder in Nordrhein-Westfalen sollen ein mobiles Gerät für den Unterricht zuhause erhalten. Zudem sollen Lehrkräfte weitergebildet werden und entsprechende Endgeräte sowie Software bekommen.

Das kündigte Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) am Mittwoch im Landtag in Düsseldorf an. Für die Vorhaben im Bereich Digitalisierung will das Land laut Regierung 260 Millionen Euro bereitstellen. Hinzu kämen Mittel des Bundes aus dem Digitalpakt in Höhe von 121 Millionen Euro.