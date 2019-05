Versuchter Mord in Holzwickede : Mutter zündet Wohnung an und lässt Kinder zurück

Mutter zündet Wohnung an und lässt Kinder zurück

Versuchter Mord in Holzwickede

Holzwickede Aus Wut über ihren Lebensgefährten soll eine Mutter einen Wäschestapel angezündet und dann ihre kleinen Kinder zurückgelassen haben - und das vor der laufenden Laptop-Kamera eines Zeugen.

Wie ein Sprecher der Staatsanwaltschaft am Montag sagte, werde nach dem lebensgefährlichen Wohnungsbrand in Holzwickede (Kreis Unna) wegen versuchten Mordes und besonders schwerer Brandstiftung gegen die 26-Jährige ermittelt. Sie sollte am Nachmittag einem Haftrichter vorgeführt werden. Ein Zeuge hatte Fotos der Tat gesichert, da er mit der Frau gerade ein Videotelefonat führte.