Überlebende zum Holocaust-Gedenktag Eine jüdische Kindheit unter Hitler

Eva Weyls neues Leben beginnt, als sie und ihre Eltern am 12. April 1945 mit rund 900 weiteren jüdischen Häftlingen aus dem Durchgangslager Westerbork in den deutsch besetzten Niederlanden befreit wurden. Sie ist an diesem Tag neun Jahre alt, hat viele entfernte Verwandte im Zweiten Weltkrieg verloren, besitzt kein Geld und kein Zuhause. Die Hoffnung auf eine Zukunft ist das Einzige, was ihr bleibt. „Ich hatte in meinem Leben immer viel Glück“, sagt die 88-Jährige heute trotzdem.