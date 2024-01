„Wir tragen auch heute Verantwortung“ Trauerbeflaggung in NRW am Holocaust-Gedenktag

Zum Tag des Gedenkens an die Opfer des Nationalsozialismus werden am Samstag die Flaggen an öffentlichen Gebäuden in Nordrhein-Westfalen auf halbmast gesetzt. Innenminister Herbert Reul (CDU) erließ eine entsprechende Anordnung für alle Dienstgebäude des Landes, der Gemeinden und Gemeindeverbände sowie für Einrichtungen, die der Aufsicht des Landes unterliegen. Das teilte das Innenministerium am Freitag mit.