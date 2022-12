Filmeffekt-Schmiede im Bergischen Von Hollywood nach Wuppertal

Wo bei Filmen die Realität endet, fängt Frank Petzolds Job an. Seine Aufgabe ist es, eine Illusion von Wirklichkeit zu erschaffen, das einzufügen, was die Kamera nicht abbilden kann. Zuletzt bei der Netflix-Produktion „Im Westen nichts Neues“, die vielleicht für Deutschland bei den Oscars ins Rennen geht. Für seine Visual Effects hat Petzold gerade den Europäischen Filmpreis bekommen. Am Computer in seinem Wuppertaler Arbeitszimmer führt der 53-Jährige seine digitalen Zauberkünste vor, in Vorher- und Nachher-Sequenzen. Zwei Soldaten starren im Schützengraben entsetzt nach oben, wo ein Mitarbeiter von einem Brett Erde auf sie hinabrieseln lässt. Petzold drückt auf einen Knopf, in derselben Szene fährt ein Panzer über den Graben, aus seinen Ketten rieselt Erde auf die Soldaten. In einer anderen Einstellung verwandelt sich ein intaktes Ensemble aus Häusern per Knopfdruck in eine Trümmerlandschaft. Die Täuschung ist perfekt. „So einen Knopf wünschen sich alle Regisseure“, sagt der 53-Jährige und grinst. „Aber den gibt’s natürlich nicht.“