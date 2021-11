Deutschland als „gelb“ eingestuft : Diese Regeln gelten beim Urlaub in den Niederlanden

Diese Regeln gelten beim Urlaub in den Niederlanden

Die Außengastronomie in den Niederlanden ist wieder geöffnet. (Archivfoto) Foto: Christoph Reichwein (crei)/Christoph Reichwein (CREI)

Amsterdam Die Niederlande haben die Einreise für deutsche Touristen erleichtert. Die Inzidenz ist auf einem ähnlichen Niveau wie in Deutschland. Was Sie bei der Einreise und beim Aufenthalt beachten müssen, lesen Sie hier.

In welchem Urlaubsland müssen Touristen noch in Quarantäne? Sind Strände dort zugänglich? Gelten Testpflicht, Maskenpflicht, Abstandsregeln? Dürfen Restaurants besucht werden? – Diese Fragen treiben viele Menschen um. Wir geben eine Übersicht über die beliebtesten Urlaubsländer der Deutschen.

Die Niederlande sowie deren autonome Länder und alle Überseeregionen wurden als Hochinzidenzgebiet eingestuft – seit dem 8. August gilt das jedoch nicht mehr für den europäischen Teil des Königreichs. Die überseeischen Teile des Königreichs der Niederlande sind vom Auswärtigen Amt weiterhin als Hochrisikogebiet eingestuft. Die Sieben-Tage-Inzidenz in den Niederlanden liegt aktuell bei 242 (Stand: 28. Oktober).

Das müssen Sie über Urlaub in den Niederlanden wissen

Corona-Lage im Nachbarland : Das müssen Sie über Urlaub in den Niederlanden wissen

Ist ein Urlaub in den Niederlanden möglich?

Ja, grundsätzlich ist die Einreise aus Deutschland erlaubt. Allerdings rät das Auswärtige Amt vor nicht notwendigen, touristischen Reisen in die Überseegebiete des Königreichs ab.

Was ist bei der Einreise zu beachten?

Coronavirus in den Niederlanden

Coronavirus in den Niederlanden : Im Zickzack durch die Pandemie

Das sind die Regeln für einen Urlaub in Dänemark

Lockerungen im Herbst : Das sind die Regeln für einen Urlaub in Dänemark

Neusser Arzt kämpft in Amsterdam gegen Corona

Dramatische Lage : Neusser Arzt kämpft in Amsterdam gegen Corona

Fragen und Antworten zur Wahl in den Niederlanden

Fragen und Antworten zur Wahl in den Niederlanden : Alles Wissenswerte zur bevorstehenden Parlamentswahl

Was ist bei der Wiedereinreise nach Deutschland zu beachten?

Sowohl die Anmelde- als auch die Quarantänepflichten sind wieder entfallen. Allerdings müssen Reisende nach wie vor grundsätzlich bei ihrer Einreise nach Deutschland einen Nachweis über eine vollständige Impfung, die Genesung von einer Erkrankung mit dem Corona-Virus oder ein negatives Testergebnis vorlegen. Wer sich vor der Rückreise nach Deutschland testen lassen will, muss sich an einen entsprechenden Anbieter wenden und die Kosten dafür selbst übernehmen. Die bislang kostenfreien Tests, die man über die Webseite des holländischen Gesundheitsministeriums buchen konnte, wurden zum 1. Oktober eingestellt.

Für den Grenzverkehr gibt es weitreichende Ausnahmen: Wer sich nicht länger als 24 Stunden in den Niederlanden aufgehalten hat oder für weniger als 24 Stunden nach Deutschland einreist, ist von der Testpflicht befreit. Dies gilt auch für Grenzpendler und Grenzgänger.

Welche Regeln gelten im Alltag?

Die Maskenpflicht ist weitestgehend aufgehoben. Nur wenn der Mindestabstand von 1,5 Metern nicht eingehalten werden kann, muss ab einem Alter von 13 Jahren ein Mundschutz getragen werden. Insbesondere bezieht sich das auf das Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln, den Aufenthalt an Haltestellen und Bahnhöfen sowie auf Flughäfen und in Flugzeugen. Bei Verstößen gegen diese Regel können Bußgelder in Höhe von bis zu 400 Euro fällig werden.