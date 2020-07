Designer-Outlet, Camping, Strandpavillons : Niederlande lockern Maßnahmen - Holland-Urlaub wieder möglich

Hunde toben am Strand von Zeeland. (Archiv) Foto: Annette Schönhoff

Amsterdam Auch die Niederlande haben die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie weiter gelockert und einen Plan zur schrittweisen Rückkehr zur Normalität vorgelegt. Was heißt das für den Holland-Urlaub?

Touristen dürfen ab dem 1. Juli wieder in die beliebten holländischen Feriengebiete reisen. Dann können alle Campingplätze und Ferienparks wieder voll geöffnet werden. Bisher galt das nur eingeschränkt, auch mussten auf Campingplätzen Duschen und WCs geschlossen bleiben.

Die Kommunen in der Grenzregion rieten zu Beginn noch von Besuchen zum Shoppen ab, um Gedränge in den Zentren zu verhindern. Immer mehr Geschäfte öffnen wieder, da die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben wurden. Das gerade bei Konsumenten aus Nordrhein-Westfalen populäre Designer-Outlet in Roermond ist seit Anfang Mai wieder geöffnet. Ebenso wie die „2 Brüder aus Venlo“.