Designer-Outlet, Camping, Strandpavillons : Niederlande verschärfen Maßnahmen - nur eine Provinz ist kein Risikogebiet

Hunde toben am Strand von Zeeland. (Archiv) Foto: Annette Schönhoff

Amsterdam Wegen stark steigender Infektions-Zahlen verschärfen die Niederlande die Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie erneut. Was heißt das für den Holland-Urlaub?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Urlaub

Seit dem 1. Juli dürfen Touristen wieder in die beliebten holländischen Feriengebiete reisen. Seit dem 16. September gelten zunächst für die Provinzen Nord- und Südholland jedoch Reisewarnungen, seit dem 2. Oktober gelten diese für die gesamten Niederlande mit Ausnahme der Provinz Zeeland und Limburg. Am 7. Oktober wurde auch die Provinz Limburg zum Risikogebiet erklärt, die Region umfasst die bei den Deutschen beliebten Grenzstädte Venlo und Roermond. Derzeit gelten folgende Regionen als Risikogebiete: Nordholland (mit der Stadt Amsterdam), Südholland (mit den Städten Den Haag und Rotterdam), Limburg, Utrecht, Nord Brabant, Groningen, Gelderland, Flevoland, Drenhe, Overijssel und Friesland.

Bei der Einreise mit dem Flugzeug müssen Touristen vor Reiseantritt ein Gesundheitsformular ausfüllen und bei sich führen. Wer nicht nach Zeeland reist, muss sich nach der Rückkehr in eine 14-tägige Quarantäne begeben, so sieht es die Corona-Schutzverordnung vor, die auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums veröffentlicht ist. Die Quarantäne- und Testpflicht gilt laut Angaben des Kreis Kleve nicht bei Personen, die für weniger als 24 Stunden in einem Risikogebiet weilten. Bei der Rückkehr aus Risikogebieten besteht in Deutschland weiterhin die Pflicht, sich testen zu lassen. Liegt ein negativer Testbefund vor, darf man die Quarantäne abbrechen.

Einkaufen

Die Kommunen in der Grenzregion rieten zu Beginn von Besuchen zum Shoppen ab, um Gedränge in den Zentren zu verhindern. Im Sommer öffneten immer mehr Geschäfte, da die Ausgangsbeschränkungen aufgehoben wurden. Das gerade bei Konsumenten aus Nordrhein-Westfalen populäre Designer-Outlet in Roermond ist seit Anfang Mai wieder geöffnet. Ebenso wie die „2 Brüder aus Venlo“. In Rotterdam und Amsterdam gilt ab Anfang August eine Maskenpflicht. Die Regelung gilt für alle Menschen, die 13 Jahre und älter sind. Von den Maßnahmen betroffen ist auch das bekannte Rotlichtviertel in Amsterdam. Wie die Behörden in Amsterdam mitteilten, müssen ab dem 5. August an belebten Plätzen der Hauptstadt Alltagsmasken getragen werden. Die Regelung gilt demnach auch für das Rotlichtviertel, wo Prostituierte hinter Glasscheiben stehen und ihre Dienste anbieten. Die Bordelle konnten am 1. Juli wieder öffnen, nachdem das Rotlichtviertel wegen der Corona-Pandemie für fast drei Monate geschlossen wurde.

Auch in der Hafenstadt Rotterdam besteht ab dem 5. August in den Einkaufsvierteln und in Einkaufszentren eine Maskenpflicht. Bei Verstößen sollen in beiden Städten Bußgelder von 95 Euro verhängt werden. Wer gegen die allgemeinen Corona-Maßnahmen verstößt, muss mit einem Bußgeld von bis zu 400 Euro rechnen.

Lesen Sie auch Coronavirus in den Niederlanden : Im Zickzack durch die Pandemie

Außerdem darf über das Wochenende in den Geschäften im Rotlichtviertel kein Alkohol verkauft werden. Das Verbot gilt nicht für Kneipen und Restaurants. Seit Ende September wird empfohlen, Alltagsmasken überall in der Öffentlichkeit zu tragen. Im Outletcenter Roermond gilt eine Maskenpflicht.

Essen und Trinken

Restaurants und Cafés müssen nun um 22 Uhr schließen und dürfen ab 21 Uhr niemanden mehr einlassen. Tische gibt es nur auf Reservierung vorab oder an der Tür. Gäste müssen sich registrieren lassen. Abholrestaurants sind ab 2 Uhr geschlossen, Alkohol wird nach 22 Uhr nicht mehr verkauft.

Sport

Im Freien darf wieder Sport getrieben werden, solange man dabei keinen Körperkontakt mit anderen hat. Also Tennis, Golf und Schwimmen sind seit dem 11. Mai erlaubt, beispielsweise Fußball aber nicht. Am 24. Juni wurde beschlossen, dass die niederländische Fußballiga am 1. September wieder ihren Spielbetrieb aufnehmen wird.

Kultur

Seit dem 1. Juli können Kinos, Theater, Kirchen und Gaststätten wieder unbegrenzt Besucher empfangen - vorausgesetzt alle halten einen Sicherheitsabstand von eineinhalb Metern ein. Auch Museen dürfen wieder Besucher empfangen - vorausgesetzt, diese melden sich vorher online an.

Laut ADAC sind derzeit maximal 100 Personen in Innenräumen erlaubt. Mit Platzreservierung und vorherigem Gesundheits-Check in beispielsweise Kinos, Cafés oder Restaurants sind auch mehr als 100 Personen erlaubt. In Außenbereichen dürfen sich maximal 250 Personen versammeln.

Regeln

Für die Niederlande gelten neben den üblichen Regeln wie einen Abstand von 1,5 Metern zueinander halten auch weitere Beschränkungen. Etwa beim Hausbesuch: Nur drei Personen, die nicht zum Haushalt gehören, dürfen ihn auch besuchen. „Im Freien, zum Beispiel in Attraktionen und Restaurants, kann deine Gruppe aus maximal vier Personen bestehen, die nicht zum selben Haushalt gehören“, heißt es auf der Seite des Niederländischen Büros für Tourismus. Dabei werden Kinder bis einschließlich zwölf Jahre nicht mitgezählt.

Außerdem fordert die Regierung der Niederlande die Bevölkerung nun zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes in der Öffentlichkeit auf, wenn Abstandsregeln nicht eingehalten werden können. Die Empfehlung kommt einer Kehrtwende gleich, da die Regierung und führende Mediziner des Landes bisher die Wirksamkeit eines Mund-Nasen-Schutz im Kampf gegen Ansteckungen infrage gestellt hatten.

Hier lesen Sie mehr zu...

(lha/hsr/dpa)