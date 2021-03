Einreise, Qurantäne, Regeln vor Ort : Weiter verschärfte Maßnahmen in den Niederlanden - Quarantänepflicht bei Einreise

Amsterdam Die Osterferien stehen vor der Tür. Doch auch in den Niederlanden gelten wegen hoher Infektionszahlen strengere Corona-Maßnahmen. Was heißt das für die Einreise nach Holland?

Die niederländische Regierung bittet dringend darum, auf Reisen in die Niederlande zu verzichte. Weil Deutschland von den Niederlanden als Risikogebiet eingestuft wurde, müssen sich Reisende nach Ankunft für 10 Tage in Hausquarantäne (auch Ferienunterkünfte) begeben. Flugreisende aus allen Ländern müssen vor Reiseantritt ein Gesundheitsformular ausfüllen und mitführen. Alle Flugreisenden müssen beim Einchecken einen negativen PCR-Test vorweisen. Gleiches gilt für Reisende per Zug, Bus oder Schiff, die sich weiter als 30 Kilometer in das niederländische Inland begeben. Der Test darf nicht älter als 72 Stunden sein. Der negative Test, der für die Einreise in die Niederlande benötigt wird, ist kein Ersatz für die Quarantäne. Nach der Rückkehr muss man sich in eine 10-tägige Quarantäne begeben, so sieht es die Corona-Schutzverordnung vor, die auf der Seite des Bundesgesundheitsministeriums veröffentlicht ist. Das Gesundheitsamt kann Rückkehrer innerhalb von 10 Tagen nach Einreise dazu auffordern, ein negatives Testergebnis vorzulegen, oder einen Test zu machen. Eine Durchreise ist möglich. Ein negativer PCR-Test und ein Antigen-Schnelltest sind jedoch erforderlich. Es bestehen Einschränkungen, Streichungen und Ausfälle bei Flugverbindungen und Fernbussen, sowie auch beim grenzüberschreitenden Gebrauch von Mietwagen.