Fahrten in die Niederlande und nach Belgien : Onlinetool soll Klarheit über Corona-Grenzregelungen bringen

Die Niederlande sind für viele Deutsche ein beliebtes Einkaufsland. Doch welche Regeln gelten für Grenzgänger? (Symbolbild). Foto: dpa/Friso Gentsch

Aachen Ein Tagesausflug in die Niederlande – geht das überhaupt? Muss man nach einem Wochenende bei Verwandten in Belgien in Quarantäne? Die grenzübergreifenden Quarantäneregelungen sind einigermaßen unübersichtlich. Ein Onlinetool soll helfen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Euregio Rhein-Maas hat ein Online-Tool aufgelegt, das dabei helfen soll, etwas Ordnung in die aktuell gültigen Corona-Regelungen im Grenzverkehr zwischen den Niederlanden, Belgien und NRW zu bringen.

Über ein Webformular werden zunächst das Herkunftsland, dann das Ziel und der Grund für die Reise ins Ausland abgefragt. Außerdem müssen Nutzer die Dauer ihres Aufenthaltes angeben. Auf Basis dieser Daten ermittelt das Tool dann die gültigen Reisebestimmungen. Außerdem gibt es Hinweise heraus – zum Beispiel den, dass Deutschland derzeit offiziell von Einkaufstouren in die Niederlande abrät.

Hintergrund der Tool-Entwicklung sind nach Angaben auf der Website vermehrte Anfragen von Bürgern, die eine Unsicherheit aufseiten der Bevölkerung hinsichtlich der gültigen Reisebestimmungen offensichtlich gemacht haben.

(th)