Schwerpunkt Niederrhein : Erste Waldbrand-Überwachungsflüge in NRW starten Samstag

Wegen der hohen Waldbrandgefahr gibt es am Wochenende in Nordrhein-Westfalen erste Überwachungsflüge. Im Regierungsbezirk Düsseldorf sind zunächst Samstag und Sonntag je zwei Flüge geplant, wie die Bezirksregierung am Freitag mitteilte. Durchgeführt werden sie von der Polizeifliegerstaffel. An Bord sind jeweils geschulte Feuerwehrleute. Abgeflogen werden sollen vor allem die großen Waldgebiete am Niederrhein. Im Regierungsbezirk Düsseldorf hatte es zuletzt im Sommer 2018 solche Flüge gegeben.