Umstrittene Gartenhelfer : „Laubbläser töten Kleinlebewesen“

Laubbläser sind im Herbst für viele Menschen ein Ärgernis. Foto: dpa-tmn/Ralf Hirschberger

Düsseldorf Während Stadtreinigungen kaum darauf verzichten können, stören sich Umweltschützer an den Schäden, die sie anrichten. Die Grünen in NRW regen nun an, akkubetriebene Laubbläser einzuführen. Diese seien wesentlich leiser.

Von Marc Thielen und Christian Schwerdtfeger

Es ist ein Thema, das jeden Herbst aufs Neue für Zündstoff sorgt: Während die einen Laubbläser für unverzichtbar halten, um die Blättermassen von Gehwegen und Grünanlagen zu entfernen, finden die anderen den Lärm und die Folgen für die Natur schlicht untragbar. Ein unüberbrückbarer Gegensatz?

Die Grünen in NRW halten die Geräte für unnötig. „Laubbläser und -sauger sind häufig nervend laut, sie schädigen die Natur und töten insbesondere Kleinlebewesen. Daher sollte auf ihren Gebrauch möglichst verzichtet werden“, sagte Norwich Rüße, Grünen-Sprecher für Natur-, Umwelt-, Tier- und Verbraucherschutz, unserer Redaktion. Mit Blick auf die Lärmbelastung begrüßt er es, dass die EU-Kommission gesetzliche Grenzwerte plant, wie laut Laubbläser und -sauger sein dürfen. Zudem sollte man in NRW auf akkubetriebene Geräte setzen. „Einige kommunale Betriebe zur Stadtreinigung, beispielsweise in Hamburg, München oder Stuttgart haben bereits viele benzinbetriebene Laubbläser durch akkubetriebene Geräte ersetz“, so Rüße. „Diese sind wesentlich leiser und stoßen keine gesundheitsschädlichen Abgase aus. Das sollte auch in NRW vorangebracht werden.“

Für Kerstin Schnücker, Referentin für Stadtnaturschutz beim BUND in Nordrhein-Westfalen, ist die Sache eindeutig: Der Einsatz von Laubbläsern schadet dem Bodenleben – und das in vielerlei Hinsicht. Denn die Laubdecke, erklärt sie, schütze den Boden nicht nur vor Austrocknung und Frost, sondern diene auch Gartenbewohnern wie Asseln, Spinnen und Igeln als Winterquartier. Außerdem, so Schnücker, würden Insekten durch den enormen Luftdruck der Laubbläser verletzt oder getötet – und Laubsauger schreddern die Tiere sogar. Sie empfiehlt daher den Einsatz von Rechen oder Harken.

Doch ist es überhaupt notwendig das Laub aus dem Garten zu entfernen? „Nein“, sagt Schnücker, denn das Laub nutze auch dem Menschen, indem es die Bodenqualität verbessere. Wenn Mikroorganismen oder Regenwürmer die Blätter verdauen und wieder ausscheiden, gelangen wichtige Nährstoffe in den Boden. Das, so Schnücker, trage zur Humusbildung bei und sorge dafür, dass weniger Kunstdünger benötigt werde. Abseits von Gehwegen und Straßen – also im privaten Garten, auf Grünflächen und in Parks – sollte das Laub deshalb nicht entfernt werden, fordert sie.

An die Kommunen appelliert Schnücker, zumindest auf Laubbläser mit Verbrennungsmotor zu verzichten. Diese erzeugten Lärm von bis zu 100 Dezibel, was vergleichbar sei mit Kettensägen und Presslufthämmern. Außerdem entstünden schädliche Abgase wie Kohlenwasserstoffe, Stickoxide und Kohlenmonoxid. Wo Laub unbedingt entfernt werden müsse, so Schnücker, sollten elektrische Laubbläser mit Akku zum Einsatz kommen.

Die Stadtreinigung Bonn hält einen kompletten Umstieg auf elektrische Geräte derzeit für nicht umsetzbar. Wenn die Blätter bei Regen auf dem Asphalt kleben, erklärt Pressesprecher Jérôme Lefèvre, reiche die Leistung der akkubetriebenen Laubbläser nicht aus. Dann werde auf herkömmliche Geräte zurückgegriffen, wobei es vorkomme, dass sich Bürger über den Lärm beschweren. Lefèvre bittet aber um Verständnis: „Wir versuchen immer eine Balance herzustellen zwischen Lärm- und Emissionsschutz auf der einen und der Verkehrssicherheit auf der anderen Seite.“

Abgesehen davon, erläutert Lefèvre, sei ein Großteil der Benzin-Laubbläser inzwischen durch elektrische Geräte ersetzt worden. Ganz auf Rechen und Handarbeit umsteigen könne man aber nicht: „Die Laubbläser sind eine deutliche Entlastung für unsere Mitarbeiter, die das Pensum sonst überhaupt nicht schaffen würden“, sagt Lefèvre. Er hofft deshalb, dass Akku-Bläser mit mehr Leistung entwickelt werden.

Dass Laub zum Problem werden kann, wenn es nicht von Bürgersteigen und Straßen entfernt wird, weiß die Verbraucherzentrale NRW. Sie mahnt zur Vorsicht: „Müssen nach der Gemeindeordnung Hausbesitzer die Gehwege kehren, tragen sie die finanziellen Folgen, wenn Personen auf dem glitschigem Herbstlaub ausrutschen.“ Haus- und Wohnungseigentümer seien verpflichtet, die Gehwege regelmäßig zu säubern – eine genaue Vorgabe, wie oft das passieren muss, gebe es jedoch nicht. Zudem dürften die Blätter nach dem Aufsammeln laut Verbraucherzentrale nicht verbrannt werden. Stattdessen gehören sie auf den Komposthaufen, in die Biotonne oder in spezielle Behälter der Gemeinden.

Die Nachfrage nach Laubbläsern ist unterdessen nach wie vor hoch, berichtet Florian Preuß, Pressesprecher der Baumarktkette Hornbach. Allerdings sei die Produktpalette deutlich breiter geworden: Waren vor ein paar Jahren nur fünf bis zehn Modelle erhältlich, so seien es heute knapp 60 verschiedene Geräte. „Der Trend geht aber klar in Richtung der Akku-Geräte“, betont Preuß.

Das hat mehrere Gründe: Zum einen, so Preuß, habe sich die Akkuleistung stark verbessert, so dass die meisten Laubbläser statt wie früher zehn Minuten mittlerweile eine halbe Stunde durchhalten. Außerdem hätten viele Kommunen die Benziner verboten, weshalb die Kunden zunehmend umsteigen würden. Nicht zuletzt seien die elektrischen Geräte deutlich leiser, langlebiger und pflegeleichter als herkömmliche Laubbläser. Seit diesem Jahr, verrät Preuß, gebe es außerdem eine umweltfreundliche Alternative: Ein manuell betriebener Laubsammler, der ähnlich wie ein Handrasenmäher funktioniere.

Über die gesundheitlichen Folgen von Lärm und die entsprechenden Regelungen in NRW informiert eine kürzlich erschienene Broschüre auf der Website des Umweltministeriums.

(csh)