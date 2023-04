Bio-Gemüse, Fleisch und Eier Sieben Verkaufsautomaten von Hofläden in NRW

Bio-Erdbeeren frisch vom Feld, Spargel aus der Region oder Fleisch aus hofeigener Schlachtung – Hofläden bieten oft ein kleineres, aber regionaleres Sortiment als die großen Supermärkte. Sie sind allerdings oft auch nicht so lange geöffnet wie die großen Ketten, was den Einkauf schwierig machen kann. Verkaufsautomaten bieten da die Möglichkeit, sich auch nach 18 Uhr noch mit frischen Eiern vom Hof einzudecken oder am Sonntag spontan noch Grillfleisch zu besorgen. Wir stellen sieben Standorte in Nordrhein-Westfalen vor, wo das möglich ist.