Ermittlungen gegen 20-Jährigen Sprengkörper in Hotelzimmer in Höxter entdeckt

Bei Durchsuchungen eines Hotelzimmers in Höxter hat die Polizei einen selbst hergestellten Sprengkörper gefunden. Spezialisten haben den Fund kontrolliert gesprengt, teilte die Staatsanwaltschaft Paderborn am Donnerstag mit. Wegen des Verdachts des unerlaubten Besitzes von explosionsgefährlichen Stoffen hatte das Amtsgericht Paderborn die Durchsuchung bei einem 20-Jährigen im Ortsteil Godelheim angeordnet. Laut Oberstaatsanwalt wurden dort auch Schwefel und Kaliumnitrat gefunden. Bei dem Einsatz am Dienstag (27. Februar 2024) waren ein Sprengstoffspürhund und ein Datenträgerspürhund der Polizei im Einsatz. Mehrere Medien hatten berichtet.