Urteil könnte heute fallen Sicherungsverwahrung für „Horrorhaus“-Täter aus Höxter?

In dem seit Ende August laufenden Prozess wird das Gericht darüber entscheiden, was mit Wilfried W. nach Verbüßen seiner Haftstrafe geschehen soll. Die Staatsanwaltschaft hatte nachträgliche Sicherungsverwahrung für ihn beantragt, seine Verteidiger wollen das verhindern. Im Anschluss an eine verbüßte Haft dient die Sicherungsverwahrung dazu, die Allgemeinheit vor gefährlichen Tätern zu schützen. Zwei psychiatrische Gutachter in dem Prozess hatten bei dem Mann eine erhebliche Gefahr gesehen, dass er in Freiheit erneut schwere Straftaten zu Lasten von Frauen begehen könnte.