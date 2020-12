Notarzteinsatz in Willebadessen : 31-Jähriger verliert bei Computerspiel – und springt aus Wut vom Balkon

Höxter Alkohol, ein Videospiel und ein schlechter Verlierer – diese Kombination hat im Örtchen Willebadessen bei Höxter am Wochenende für einen kuriosen Polizeieinsatz besorgt. Die Bilanz: ein Notarzteinsatz, ein geschlagener Verwandter, eine zertrümmerte Autoscheibe und verdutzte Polizisten.

Die Polizei in Willebadessen bei Höxter hat es in der Nacht zu Sonntag mit einem ungewöhnlichen Einsatz zu tun bekommen. Nachdem er bei einem Online-Computerspiel verloren habe, sei ein 31-Jähriger in dem Örtchen dermaßen ausgerastet, dass er um sich geschlagen habe und dann aus dem ersten Stock seines Hauses gesprungen sei. So schreibt es die Behörde in ihrem Polizeibereicht. Der Mann habe sich dabei verletzt und sei von einem Notarzt medizinisch versorgt worden.