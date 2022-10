Schwer verletzt : Akrobat stürzt bei Höhner-Zirkusshow in Düren neun Meter in die Tiefe

Beim „Höhner Rock and Roll Circus“ ist ein Akrobat schwer verunglüclt (Symbolbild). Foto: Markus Rick (rick)

Düren Ein Akrobat ist am Samstagnachmittag beim „Höhner Rock and Roll Circus“ in Düren aus neun Meter Höhe abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht.

Ein Akrobat ist am Samstagnachmittag bei einer Zirkus-Vorstellung in Düren aus neun Meter Höhe abgestürzt und hat sich schwer verletzt. Der Mann sei nach medizinischer Erstversorgung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht worden. Lebensgefahr bestehe nicht, teilte die Polizei am Sonntag mit. „Wir Höhner, alle Artisten und das gesamte Team der Circusshow wünschen Juan Carlos von Herzen alles Gute und drücken die Daumen für eine baldige Genesung“, schreiben die Höhner auf ihrem Social Media Account. Juan Carolos gehe es „den Umständen entsprechend gut“, es sei eine Prellung diagnostiziert worden.

Die Aufführung mit etwa 700 Zuschauern wurde unverzüglich beendet - alle weiteren Shows finden nac Angaben der Höhner aber wie geplant statt.

Ein Fremdverschulden ist laut Polizei nach bisherigem Ermittlungsstand nicht erkennbar.

Nach Berichten mehrerer Medien passierte der Unfall, als der Akrobat auf einem Höhenrad einen Salto springen wollte. Die Aufführung wurde durch die bekannte Kölner Band Höhner musikalisch gestaltet und lief unter dem Motto „Höhner Rock and Roll Circus“.

(bsch/dpa)