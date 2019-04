Mehrere Millionen Jahre alt : Forscher entdecken spektakuläres Höhlenlabyrinth in NRW

Forscher entdecken spektakuläres Höhlenlabyrinth in NRW

Engelskirchen Forscher haben in Engelskirchen-Ründeroth eine Höhle entdeckt, die mehrere Millionen Jahre alt und völlig unberührt ist. Das Höhlensystem offenbart Fossilien, Kristalle und spezielle Lehmformen.

Verpassen Sie keine Nachrichten aus der Region: Wir schicken Ihnen eine Übersicht per WhatsApp. Melden Sie sich jetzt an!

Eine Felsspalte oberhalb der Höhle hatten die Forscher schon seit Jahren im Blick, es gelang aber erst jetzt, sie mit einem so genannten Spaltkreuz zu öffnen. „Der Berg gab nach etwa vier Metern einen engen, zehn Meter tiefen Schacht frei“, sagt Stefan Voigt vom Forscherkreis. Die Höhle liegt in der Nähe der populären Aggertalhöhle.

Ermittlungen in Wuppertal

Ermittlungen in Wuppertal : Intensivtäter bei Unfall mit gestohlenem Pizza-Taxi schwer verletzt

Die Forscher seilten sich meterweit ab und staunten, als sich vor ihnen ein noch unberührtes Höhlenlabyrinth auftat. „Überall zweigten Gänge ab, die nur zu einem kleinen Teil weiter verfolgt werden konnten“, sagt Vogt. „Die Höhle ist riesengroß. Wir sind zweieinhalb Stunden durchgegangen und haben noch kein Ende gefunden.“ Spezielle Lehmformen, Gangprofile, Fossilien und Kristalle begeisterten die Forscher. Es ist der größte Höhlenfund seit mehr als 35 Jahren in Nordrhein-Westfalen und die wohl längste Höhle des Rheinlands.

Die sieben Forscher, die bei der so genannten Erstbefahrung dabei waren, konnten den Weg zurück noch durch ihre eigenen Spuren finden. „Nun muss das Windloch aber systematisch erforscht werden“, sagt Vogt. Die kommenden Monate werden die Forscher mit Sicherungsmaßnamen, Vermessungsarbeiten und der Fotodokumentation beschäftigt sein. Die Höhle wird nicht für Besucher geöffnet, sondern soll zu Forschungszwecken dienen. „Sie ist viel zu wertvoll“, sagt Vogt. In der Aggertalhöhle sollen aber in einigen Wochen Bilder und Videos aus der neu entdeckten Höhle gezeigt werden.