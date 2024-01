Abstimmung in Paris Höhere Parkgebühren für SUV auch in NRW?

Der Parkraum in deutschen Städten wird immer knapper. Nicht nur, weil es mehr Autos gibt (nie gab es so viele Fahrzeuge pro Person wie 2023), sondern weil sie auch immer größer werden. Geländewagen oder Sport Utility Vehicle, kurz SUV, sind beliebt, nehmen aber auch mehr Platz weg als Kleinwagen. In Paris werden am Sonntag die Bürger dazu befragt, ob die Parkgebühren für solche Autos steigen sollen – auf ein Dreifaches des bisherigen Preises. Auch in Deutschland wird das Thema diskutiert. Der Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städtetages Helmut Dedy sprach sich gegenüber der „Westdeutschen Allgemeinen Zeitung“ dafür aus, eine solche Regelung auch in Deutschland möglich zu machen.