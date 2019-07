Leichen verscharrt : Höchststrafen in Prozess um Dreifachmord von Hille

Höchststrafen in Prozess um Dreifachmord von Hille

Hille Im Prozess um den Dreifachmord von Hille hat das Landgericht Bielefeld am Freitag beide Angeklagte zu lebenslanger Haft verurteilt. Die verscharrten Leichen ihrer Opfer wurden auf benachbarten Höfen gefunden.

Im Dreifachmord von Hille sind beide Angeklagte zu einer lebenslangen Freiheitsstrafe verurteilt worden. Das Landgericht Bielefeld verurteilte den 53 Jahre alten Angeklagten am Freitag wegen Mordes in drei Fällen, den 25-Jährigen wegen zweifachen Mordes. „Die Schuld wiegt besonders schwer“, sagte der Vorsitzende Richter Georg Zimmermann zu beiden Angeklagten. Für den Älteren wurde Sicherungsverwahrung angeordnet. Eine Haftentlassung nach 15 Jahren wäre für ihn damit so gut wie ausgeschlossen.